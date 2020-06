Il Parma comunica: “Prolungato il prestito di Kulusevski fino a fine stagione”

TORINO- Il Parma, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’accordo con la Juventus per la permanenza di Dejan Kulusevski in Emilia fino a fine stagione: “Il Parma Calcio 1913 comunica l’estensione dei prestiti fino al 31 agosto dei seguenti calciatori attualmente in rosa: Dejan Kulusevski, Ionut Andrei Radu, Vasco Regini, Alberto Grassi, Roberto Inglese, Luigi Sepe, Yann Karamoh, Jasmin Kurtic, Giuseppe Pezzella, Hernani Azevedo Junior”.

