Il Newcastle punta Allegri

TORINO – L’avventura alla Juventus di Massimiliano Allegri è terminata alla chiusura della scorsa stagione, ma il tecnico livornese potrebbe presto tornare ad allenare un gruppo di ragazzi in maglia bianconera. Il Newcastle, storico club inglese reduce da un periodo nefasto, sogna di risollevarsi grazie ai fondi del nuovo proprietario saudita, Mohammed bin Salman. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nuovo patron dei Magpies starebbe pensando seriamente a Massimiliano Allegri per la panchina nella prossima stagione. Max aveva già confessato di voler tornare ad allenare il prossimo anno, e chissà che l’avventura con il Toon non lo stimoli a ripartire dall’Inghilterra.

