TORINO – Franck Kanouté, classe 1997 del Pescara, non è più un giocatore della Juventus da tempo, ma potrebbe ancora rivelarsi prezioso per la Vecchia Signora. Tre anni fa, quando i bianconeri cedettero il giocatore al Pescara, inserirono nel suo contratto una clausola pari al 50% della futura rivendita del suo cartellino. Ecco perché, se l’affare dovesse andare in porto, i bianconeri potrebbero incassare soldi freschi dall’operazione dei monegaschi.