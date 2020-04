Il Manchester United apre allo scambio per Pogba

TORINO – “Meglio non illudersi, chi parla di trasferimenti in estate per centinaia di milioni ignora la realtà” – dice Ed Woodward, vicepresidente del Manchester United, e la Juventus spera. Il sogno bianconero è ancora il ritorno di Paul Pogba, che secondo Tuttosport potrebbe anche arrivare grazie a uno scambio. Da Manchester avrebbero fatto sapere che ci sarebbe più di una contropartita gradita, con il club inglese pronto ad accogliere uno tra Ramsey, Rabiot, Douglas Costa, Alex Sandro o Pjanic in cambio del francese.

