Il Lione non molla: almeno 50 milioni per Aouar

TORINO – Il talento di Houssem Aouar è senz’altro uno dei più promettenti del panorama europeo. Il prodigio del Lione – riferisce Tuttosport – viene valutato almeno 50 milioni di euro dal presidente Aulas, che potrebbe trovarsi costretto a cessioni dolorose a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League. Per Aouar non manca la concorrenza, con la Juve che dovrà vedersela con Manchester City, Real Madrid e PSG. Tutti club dalla grande disponibilità economica, che potrebbero dar vita ad un’asta difficile da portare avanti per la Vecchia Signora.