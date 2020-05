Il desiderio di Douglas Costa: “Spero che il calcio possa tornare a darci gioia”

TORINO- Nuovi sviluppi importanti sul calcio italiano sono venuti alla luce negli ultimi giorni, con la Serie A che sembra destinata a ripartire dal 13 di giugno. Una grande notiza per tutti gli appassionati e per chi, come Douglas Costa, non vede l’ora di tornare in campo. L’attaccante bianconero, tramite il suo profilo ufficiale Instagram, ha svelato il suo grande desiderio: “Il mio desiderio oggi è che tutta questa pandemia passi e che il calcio ci dia di nuovo gioia … Anche perché lo spettacolo deve continuare”: