Il Chelsea fa razzia di talenti: anche Havertz a un passo

TORINO- In vista della prossima stagione, con l’obiettivo di avvicinare ulteriormente Liverpool e Manchester City, il Chelsea sta programmando una grande campagna acquisti basata su giovani dal futuro assicurato. Ufficializzato l’arrivo di Zyech e ad un passo quello di Werner, il club londinese sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo anche per Kai Havertz, talento in forza al Bayer Leverkusen sul quale hanno messo gli occhi anche Juve e Real Madrid. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, la prossima potrebbe essere la settimana decisiva per la chiusura dell’affare.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<