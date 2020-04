Il Borussia blinda Sancho: “Non abbiamo bisogno di soldi, sa che la squadra ha un grande futuro”

TORINO- Jadon Sancho è tra i nomi accostati alla Juventus per il dopo-Ronaldo. Il ragazzo, nel mirino anche di altri top club, è stato però blindato dal Borussia Dortmund attraverso le parole dell’ad Watzke,: “Non credo che il ragazzo voglia andarsene. Non è una questione di soldi, ha la sensazione che il Borussia abbia un grande futuro davanti. Abbiamo abbastanza soldi per tenercelo stretto e una gran voglia di vincere titoli. Con lui avremmo molto più potenziale che senza di lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<