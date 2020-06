TORINO – Mauro German Camoranesi ha appeso gli scarpini al chiodo da qualche anno, e ora sta proseguendo la sua carriera nel mondo del calcio come telecronista su DAZN. Ma stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa PA, l’oriundo potrebbe anche continuare a lavorare come allenatore. Infatti, gli sarebbe stata offerta la panchina del Bolton, club che attualmente milita nella League Two inglese con un passato recente in Premier League.