Il Bologna tenta l’assalto a Mandzukic

TORINO – La nuova Juve di Andrea Pirlo stenta a decollare, anzi, fà fatica ad accendere i motori e il problema di fondo forse, è proprio questo. Da inizio stagione infatti, la squadra sembra non aver trovato ancora una vera e propria identità e l’ulteriore conferma è arrivata anche nella gara di ieri contro il Barca che, ha fatto rimpiangere ai tifosi juventini, le notti in cui Paulo Dybala segnava una doppietta propio a Leo Messi & co, o quando Mario Mandzukic ammutoliva il Santiago Bernabeu, in quello storico 1-3, segnato da mille polemiche nel finale. Proprio l’attaccante croato potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A e questa volta non con la maglia della Vecchia Signora. Già, perche stando a quanto riportato da Sky Sport, a causa dell’infortunio di Santander, il Bologna starebbe tendando in queste ore l’assalto all’ex centroavanti di Juve e Bayern. I rossoblù avrebbero gia avviato i contatti per una trattativa lampo e nei prossimi giorni, potrebbero nascere ulteriori sviluppi interessanti.