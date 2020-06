Il Barcellona spinge Arthur verso la Juve

TORINO – Una trattativa ancora complessa, ma che già da diverse settimane riempie le pagine dei giornali. Sull’asse Torino-Barcellona si starebbe lavorando senza sosta: l’obiettivo è concludere un affare che porterebbe Pjanic in blaugrana e Arthur in bianconero. La parte meno convinta sembrerebbe essere proprio quest’ultima. Il brasiliano vorrebbe giocare le sue carte al Camp Nou, mentre Paratici prova a tentarlo con sostanziosi aumenti rispetto all’ingaggio attuale; e mentre lo stesso Barcellona – rivela La Gazzetta dello Sport – starebbe spingendo per un suo trasferimento alla Juventus in cambio di Pjanic.