Il Barcellona blinda Ansu Fati: Juve più lontana

TORINO- Sull’asse delle trattative tra Juve e Barcellona, nelle ultime settimane, si era fatto anche il nome del giovane Ansu Fati, talento affacciatosi in prima squadra in questa stagione con risultati più che positivi. Come riferito dal quotidiano spagnolo Sport, però, il club blaugrana non avrebbe intenzione di privarsi del proprio gioiello, per il quale sarebbe stata rifiutata anche un’offerta da 100 milioni proveniente da un altro club. Bianconeri quindi più lontani dal talento classe 2002.

