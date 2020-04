Idea di scambio Bernardeschi-Donnarumma

TORINO – Gianluigi Donnarumma è destinato a finire sempre più spesso nel mirino dei top club europei, Juventus inclusa. La situazione finanziaria del Milan potrebbe portare la nuova dirigenza a fare calcoli molto particolari. Con un monte ingaggi da livellare, e una squadra da rifondare, potrebbe non esserci spazio per l’ingente somma percepita da Gigio, mentre Raiola sembra già pronto alla caccia di un rinnovo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus avrebbe pronta un’offerta di scambio da proporre alla società rossonera. I bianconeri sacrificherebbero Bernardeschi, profilo apprezzato dalle parti di via Aldo Rossi, e aggiungerebbero un conguaglio economico per arrivare al portiere della Nazionale.

