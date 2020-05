Icardi, sul bomber argentino c’è anche il Milan

TORINO- Nonostante l’Inter non lo ritenga più parte integrante del suo progetto, il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere in Italia. Il bomber argentino, che ha convinto il Psg a riscattarlo, potrebbe poi essere ceduto nuovamente ad un club di Serie A. In prima fila, come risaputo, c’è la Juve, alla caccia di un degno erede di Gonzalo Higuain. I bianconeri, però, dovranno fare attenzione al Milan, come riportato dal quotidiano britannico Daily Mail. Il club rossonero è alla ricerca di un grande centravanti sul quale costruire i progetti futuri e Icardi è uno dei profili preferiti.

