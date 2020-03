Icardi, Paratici spera nel riscatto del Psg

TORINO- Ancora da sciogliere i dubbi legati al futuro di Mauro Icardi, sempre seguito dalla Juventus per rinforzare il proprio reparto offensivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, in caso di riscatto da parte del Psg, il ds Fabio Paratici sarebbe maggiormente facilitato nel portare l’argentino a Torino, visti gli ottimi rapporti con la dirigenza del club parigino. Difficile, invece, pensare ad un accordo con Marotta, restio a rinforzare una diretta rivale per lo scudetto.

