Icardi, occhio alla concorrenza dell’Atletico

TORINO- Nonostante un futuro ancora da decifrare, l’unica certezza è che Mauro Icardi non farà ritorno all’Inter. Il club nerazzurro, anche in caso di mancato riscatto del Psg, sarebbe infatti intenzionato a cedere il centravanti argentino, seguito con interesse anche dalla Juventus da ormai diverse stagioni. Come riportato dalla stampa spagnola, però, i bianconeri dovranno fare attenzione alla concorrenza dell’Atletico Madrid, in cerca di una punta da regalare a Simeone.

