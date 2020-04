Icardi, la Juve sempre in testa per il futuro

TORINO- Con Higuain sempre in uscita, la Juventus è alla ricerca di un centravanti che possa raccoglierne l’eredità. Come riportato da Sportmediaset, Mauro Icardi è sempre sulla lista del ds Fabio Paratici, che potrà però lavorare con maggiore tranquillità conoscendo la volontà dell’attaccante. Il numero 9 argentino, infatti, vorrebbe trasferirsi a Torino a partire dalla prossima stagione, nonostante la buona avventura parigina. Il problema, però, sono i rapporti al momento tesi tra i campioni d’Italia e l’Inter, restia a rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto.

