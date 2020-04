Icardi, la Juve pensa allo scambio

TORINO – Le speculazioni sul futuro di Mauro Icardi hanno tenuto banco per praticamente tutta la scorsa estate, e potrebbero tornare a farlo nel corso della prossima. L’argentino, attualmente in prestito al PSG, sta andando incontro – riferisce il Corriere dello Sport – a una svalutazione del suo cartellino, anche a causa dell’emergenza Coronavirus. Il PSG potrebbe anche riscattarlo, ma sarà difficile che il club francese versi i 70 milioni di euro pattuiti con i nerazzurri. Dunque si aprono spiragli di trattativa per la Juventus, che ha ancora Icardi tra i suoi obiettivi. Paratici potrebbe tentare l’assalto all’argentino con uno scambio, e le possibili contropartite non mancano con Pjanic in cima alla lista.

