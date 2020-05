Icardi, il Psg tratta il riscatto con l’Inter

TORINO- Il futuro di Mauro Icardi è ancora in bilico. Il centravanti argentino, al momento, si trova in ballo tra Psg e Inter, con la Juve che attende di capire gli sviluppi della situazione in attesa di piazzare la possibile mossa decisiva per regalare il giocatore a Sarri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club parigino sarebbe convinto di riscattare l’ex Samp, ma soltanto per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro pattuiti. L’ultima offerta recapitata al club nerazzurro sarebbe di 60 milioni più bonus. Ora si attende la risposta di Marotta.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<