Icardi, il Psg sta lavorando al riscatto

TORINO- Nuovi scenari riguardo il possibile futuro di Mauro Icardi vanno aprendosi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Psg si sarebbe convinto a riscattare definitivamente l’argentino dall’Inter, volendo però abbassare la cifra di 70 milioni di euro pattuita la scorsa estate. Una notizia che farà sicuramente piacere in casa Juventus, vista la volontà del club bianconero di puntare nuovamente sull’acquisto del giocatore per rimpiazzare il partente Higuain.

