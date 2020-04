Icardi, attenzione al Napoli

TORINO- La stampa francese riporta gli ultimi aggiornamenti relativi alla vicenda di Mauro Icardi, che potrebbe essere riscattato dal Psg per poi essere rivenduto in Italia, dove lo seguono da vicino Juventus e Napoli. L’argentino, nei suoi pensieri, ha in primis il club bianconero, che lo ha messo nel mirino per il proprio attacco da ormai diverse stagioni. La soluzione azzurra, però, non sarebbe da escludere, specialmente in caso di passaggio di Milik ai campioni d’Italia.

