Icardi, 4 nomi per convincere il Psg

TORINO- Mauro Icardi è uno dei primi nomi della Juventus per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, vista anche la probabile partenza di Gonzalo Higuain. Come riportato dal Corriere di Torino, visto il probabile riscatto dell’argentino da parte del Psg, il club bianconero starebbe preparando la propria offerta per convincere il club francese a cedere. Quattro sono le possibili pedine da usare in un eventuale scambio: De Sciglio, Alex Sandro, Douglas Costa e, soprattutto, Pjanic.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<