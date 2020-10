Ibra posta sui social: arriva inaspettato il like del figlio di CR7

TORINO – Dopo Zlatan Ibrahimovic, anche un altro nome illustre del nostro campionato ha dovuto fare i conti con il Coronavirus, oltre a tutti gli altri giocatori coinvolti. Stiamo parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo, il quale ha già saltato la trasferta di Crotone e dovrà rinunciare sicuramente anche alla prima uscita europea dei bianconeri. CR7 che intanto, è costretto ad assistere lontano dal campo alle prodezze proprio dello svedese che in questo momento storico sta rubando la scena all’alieno di Funchal. Gesta quelle nel derby, che non sono passate inosservate neanche al figlio di Cristiano Ronaldo, il quale si è lasciato sfuggire un commento sotto un post proprio di Ibra. L’immagine postata dal centroavanti rossonero su Facebook, immortala l’intera squadra durante l’esultanza post gol, con la seguente citazione: “Milano non ha mai avuto un Re. Ha un Dio”. Tra i vari commenti si può vedere il pollice del like, proprio di Ronaldo Jr. Ora non sappiamo se si tratta di un commento ironico o se sia stato voluto proprio per esaltarne la prestazione, ma sicuramente ha creato molto stupore generale.