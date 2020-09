TORINO – L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“Anche l’anno scorso l’Inter poteva insidiare la Juventus per lo Scudetto. Quest’anno sono arrivati altri ottimi giocatori e il lavoro con Conte sarà il secondo anno. Per me è la squadra che può contendere il titolo alla Juventus”.