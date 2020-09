TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, il mister della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato di Federico Chiesa, obiettivo della Juventus: “Federico è carico, lavora bene e si impegna molto. Oggi ho dovuto addirittura fermarlo perchè andava troppo forte. Vuole bene alla Fiorentina ed è attaccato a questa maglia, è qui con noi e non pensiamo ad altro. Poi tutto può accadere, ma è un discorso che vale per qualsiasi squadra”.