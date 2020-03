Hleb: “Consiglio a Messi e Ronaldo di venire a giocare in Bielorussia”

TORINO- Aleksandar Hleb, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, ha parlato di Cristiano Ronaldo e Messi ai microfoni del quotidiano britannico The Sun: “Coronavirus? Qui in Bielorussia nessuno ne parla e nessuno ne è preoccupato. Tutte le televisioni dovrebbero decidere di trasmettere il nostro torneo. Quando hanno fermato la stagione, molti giocatori di hockey della NHL hanno deciso di andare a giocare dagli USA alla Russia. Consiglio a Messi e Cristiano Ronaldo di seguire questo esempio e venire qui a giocare”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<