Higuain, tra il ritorno in Italia e la suggestione River: il futuro è ancora da scrivere

TORINO- La situazione Higuain è sicuramente tra i maggiori argomenti di dibattito di questi giorni in casa Juventus. L’attaccante è al momento ancora in Argentina per assistere da vicino al madre, ma non c’è certezza sui tempi di ritorno in Italia. E, intanto, in casa bianconera si starebbe pensando ad una sua cessione definitiva, vista anche la stagione fin qui trascorsa tra alti e bassi. Come riferito da Sky Sport, la notizia di una videoconferenza tra il Pipita e i ragazzi delle giovanili del River ha alimentato le voci su un suo possibile ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

