Higuain, spunta l’ipotesi Valencia

TORINO- Viste le divergenze per il rinnovo del contratto, la Juventus e Gonzalo Higuain potrebbero separarsi definitivamente durante la prossima finestra dei trasferimenti. Sulle tracce del centravanti argentino, come riportato dalla stampa spagnola, ci sarebbe anche il Valencia, in cerca di un profilo internazionale per rinforzare il proprio reparto offensivo. I due club, per l’occasione, potrebbe poi intavolare un discorso riguardante Ferran Torres, talentino nel mirino dei bianconeri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<