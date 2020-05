Higuain, spunta l’ipotesi Atletico Madrid

TORINO- Nonostante l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, allenatore con cui visse la gloriosa stagione dei 36 gol in campionato, Gonzalo Higuain non è riuscito a tornare ai livelli ai quali aveva abituato i tifosi juventini. L’argentino sembra ormai destinato a lasciare definitivamente Torino nei prossimi mesi, con lo scenario del possibile ritorno in Spagna sullo sfondo. Come riferito da Don Balòn, infatti, l’Atletico Madrid starebbe seguendo da vicino la situazione e sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per il numero 21.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<