Higuain, Sarri pensa a rimpiazzarlo in caso di mancato ritorno

TORINO- Ancora poco chiaro il futuro di Gonzalo Higuain, di cui si è molto parlato negli ultimi giorni. L’attaccante è al momento acora in Argentina, dove è volato per assistere da vicino la madre malata. Al momento non c’è ancora una certezza sul suo rientro in Italia e di conseguenza, la Juve e Sarri stanno pensando a come rimpiazzarlo. Come riportato da Tuttosport, l’ultima ipotesi sarebbe quella di promuovere in prima squadra Ettore Marchi, 34enne centravanti della formazione Under23 di Pecchia. Uno scenario estremo, ma al momento non da escludere.

