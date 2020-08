TORINO- La stagione di Gonzalo Higuain è stata caratterizzata da diversi alti e bassi e, visto anche il pesante ingaggio percepito (7,5 milioni netti), appare probabile una separazione dalla Juventus. Come riportato da Sky Sport, il Pipita si starebbe guardando intorno in cerca della sua prossima squadra e avrebbe comunicato di preferire un ritorno in patria (River Plate) ad una nuova avventura in Europa.

