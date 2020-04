Higuain, ritorno in Argentina fissato per il 2021

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain è in bilico. L’argentino, che non ha convinto in pieno fino a questo punto della stagione, ha un contratto in scadenza nel 2021 che la Juventus, però, non sembra intenzionata a rinnovare. Il club bianconero, infatti, preferirebbe cedere il numero 21 per liberarsi di un ingaggio pesante, ma la volontà del ragazzo non corrisponde. Il Pipita vorrebbe infatti far ritorno al River, ma solo dal 2021, al termine del suo contratto.

