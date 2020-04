Higuain rinvia il ritorno in Italia

TORINO- Come riportato da Sky Sport24, ci sarebbero dei problemi per Gonzalo Higuain in vista del suo rientro in Italia. L’attaccante, volato in Argentina per stare vicino alla madre malata, sarebbe infatti preoccupato dall’emergenza Coronavirus che c’è nel nostro paese e per questo starebbe rinviando il suo ritorno. Nessun problema, invece, per Miralem Pjanic e Douglas Costa, che dovrebbero essere i primi a rientrare a Torino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<