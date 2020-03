Higuain, rinnovo a cifre inferiori o cessione

TORINO- Dopo un inizio di stagione al top, Gonzalo Higuain si è bloccato nelle ultime partite prima dello stop del campionato. Per questo, la dirigenza juventina, starebbe pensando alla cessione del proprio numero 21. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, non è da escludere una sua cessione in estate, direzione Ligue1 dove lo aspetta il Psg. L’alternativa è invece il rinnovo ma a cifre ben inferiori rispetto ai 7,5 milioni percepiti al momento.

