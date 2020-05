Higuain, rientro in Italia nel fine settimana

TORINO- Anche per Gonzalo Higuain la data del rientro in Italia si sta avvicinando. Il Pipita, che ha trascorso gli ultimi mesi di quarantena accanto alla propria famiglia in Argentina, si sarebbe ormai convinto a tornare a Torino, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Il numero 21 bianconero dovrebbe arrivare nella serata di venerdì, iniziando così le due settimane di isolamento in casa previste, prima di poter tornare ad allenarsi con i compagni alla Continassa.

