Higuain, possibile ritorno in Italia nel fine-settimana

TORINO- A dispetto delle voci circolate nelle ultime settimane, che lo volevano ormai in procinto di rompere con la Juventus, Gonzalo Higuain starebbe preparando il proprio ritorno in Italia per il fine-settimana. L’attaccante argentino, che era tornato in Sud America per stare vicino alla madre, si sarebbe convinto a rientrare a Torino per concludere la stagione con la Juventus, prima di capire cosa gli riserverà il futuro dalla prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.

