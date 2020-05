Higuain, possibile offerta dell’Atletico Madrid

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere lontano dalla Juventus, dopo le voci di un addio della scorsa estate. L’argentino non ha convinto in pieno il club bianconero, che ora è in ascolto di eventuali offerte e sta studiando quindi un piano per liberarsi del pesante ingaggio del giocatore (6,5 milioni). Come riportato dalla stampa spagnola, a risolvere i problemi dei campioni d’Italia potrebbe essere l’Atletico Madrid, che sarebbe pronto ad offrire 25 milioni di euro per rilevare il Pipita.

