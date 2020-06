Higuain, MLS più del River in caso di cessione

TORINO- Quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain? La Juve, che lo ha a bilancio per 18 milioni di euro a stagione, sarebbe intenzionata a cederlo a titolo definitivo, viste anche le prestazioni tra alti e bassi offerte dal Pipita in questa stagione. Con un ingaggio così pesante, a meno di tagli da parte del giocatore, non sarà però facile trovare una destinazione. Il River Plate farebbe fatica ad accontentare le richieste del numero 21, mentre più probabile sarebbe un trasferimento in MLS, dove se lo contendono Los Angeles Galaxy e DC United.

