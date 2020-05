Higuain, Mls o River Plate in caso di addio alla Juve

TORINO- Un rebus tutto da risolvere è il futuro di Gonzalo Higuain, che la Juve riterrebbe ormai a fine ciclo e uno dei calciatori sacrificabili per rinforzare la rosa. Il bomber argentino, tornato a lavorare alla Continassa in questi giorni, in caso di addio al club bianconero avrebbe due piste per il suo futuro. La prima, quella più calda, porta ad un ritorno al River Plate, club che lo lanciò nel grande calcio. La seconda, caldeggiata dai fratelli, lo porterebbe invece in MLS, dove è ricercato dai Los Angeles Galaxy.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<