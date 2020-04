Higuain: “La Juve mi cacciò dopo l’arrivo di Ronaldo, nel 2014 pensai di ritirarmi. Napoli? Non volevo più stare un minuto con De Laurentiis”

TORINO- Gonzalo Higuain, ai microfoni di Marca, ha concesso un’intervista: “Mi pento di essermi chiuso in casa agli inizi della mia carriera, piuttosto che uscire a testa alta per strada. Avevo paura dei giudizi degli altri, ma gli amici non si comprano. Trascorro il Natale con persone diverse da ormai 14 anni e mia madre ogni volta, per venirmi a trovare, deve farsi 15 ore di aereo. Tutti giudicano i calciatori solo per quello che fanno in campo, ma ormai ci sono abituato. Ho giocato nelle migliori leghe, nelle migliori squadre, ho disputato Coppe del Mondo e la Coppa America … A 5 anni, non immaginavo il 10% di qanto realizzato. Quindi perché dovrei preoccuparmi di quello che dicono? Quando ho iniziato a capirlo, ho iniziato a uscire e vivere di più. Dopo la finale del 2014, però, ho pensato di smettere di giocare. A convincermi a continuare fu mia madre. Mi disse che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per stare più vicino a lei. Trasferimenti? Provo sempre grande affetto per i club in cui gioco. Piansi quando lasciai Madrid e la stessa cosa accadde anche per il Napoli. Ma purtroppo con De Laurentiis avevamo due pensieri diversi. Mi ha convinto a prendere la mia decisione, non volero più stare un minuto con lui. Juve? Con l’arrivo di Ronaldo hanno voluto fare un salto di qualità e mi dissero che mi stavano trovando una nuova sistemazione. Non mi hanno chiesto di andarmene, mi hanno cacciato. Tutti mi dicono che sono stato preso a calci nel sedere”.

