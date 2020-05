Higuain, il River Plate lavora al ritorno a casa

TORINO- Come riferito dai media spagnoli, il River Plate è in procinto di operare una rivoluzione nel proprio reparto offensivo. Diversi, infatti, sono i giocatori in partenza e, per sostituirli, il club argentino starebbe pensando a due sue vecchie conoscenze: Gonzalo Higuain e Radamel Falcao. Il Pipita è, al momento, il più facile da mettere sotto contratto, vista la volontà della Juventus di cederlo a titolo definitivo e l’accordo attuale in scadenza nel giugno del 2020. Tutto, però, dipenderà dalla sua apertura ad un ritorno a casa.

