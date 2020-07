TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus, che continua a sondare il terreno per portare Arkadiusz Milik a Torino. Come riportato da Sky Sport, il numero 21 attende di incontrare la società bianconera per capire cosa fare, con il River Plate che intanto resta alla finestra. Il club argentino è pronto a riaccogliere il Pipita nel caso decidesse di tagliarsi l’ingaggio.

