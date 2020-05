Higuain, il ritorno al River è una tentazione

TORINO- Nella serata di ieri, dopo quasi due mesi di quarantena passati in Argentina, Gonzalo Higuain ha fatto ritorno a Torino, dove ora trascorrerà altre due settimane di isolamento prima di tornare ad allenarsi. Il futuro in bianconero, però, sembra ormai un’ipotesi remota. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, la Juventus non ha avviato i contatti per quel rinnovo che, invece, il Pipita avrebbe tanto desiderato. E ora, per il futuro, il ritorno al River Plate sta diventando una vera e propria tentazione, anche se l’opzione MLS non è al momento da escludere.

