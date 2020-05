Higuain, il “Pipita” vuole riprendersi nuovamente la Juve

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain è uno dei grandi punti interrogativi in casa Juve. L’attaccante argentino, al momento, sarebbe uno dei primi indiziati a lasciare il club bianconero, restio a puntare nuovamente su di lui per la prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il Pipita sta lavorando per mettere in difficoltà la dirigenza. Dopo il difficile periodo passato accanto alla madre in Argentina, l’ex Napoli ha fatto ritorno alla Continassa in perfetta forma, arrivando a pesare meno dei soliti 80 kg e stupendo, in positivo, lo staff di Maurizio Sarri. Questo è solo il primo passo perchè poi, in caso di ritorno in campo, il numero 21 è pronto a riprendersi la titolarità come sa fare meglio: a suon di gol.

