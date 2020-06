Higuain, il Boca Juniors prepara il grande colpo

TORINO- In casa Juventus si sta ragionando molto sul destino di Gonzalo Higuain, ritenuto uno dei cedibili della rosa a disposizione di mister Sarri. Il centravanti argentino, stando a quanto riportato da Fichajes.net, potrebbe presto far ritorno in patria, ma non con la maglia del suo amato River Plate. A studiare il colpaccio, infatti, sarebbero gli acerrimi rivali del Boca Juniors, che vorrebbero puntare sul Pipita per dare l’assalto alla Copa Libertadores.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<