Higuain, i tifosi del Wolverhampton bocciano il suo arrivo

TORINO- Gli ultimi rumors dall’Inghilterra vorrebbero il Wolverhampton sulle tracce di Gonzalo Higuain, giunto ormai al termine della sua avventura juventina. Il centravanti argentino, il cui cartellino potrebbe essere usato come contropartita per quello di Raul Jimenez, non è però ben visto dai sostenitori del club inglese. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, infatti, il numero 21 viene bollato come “giocatore finito” e poco utile alla causa.

