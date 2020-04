Higuain, futuro ancora da decifrare

TORINO- Come riferito da Tuttosport, il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe portarlo lontano dalla Juventus nei prossimi mesi. Il club bianconero sembra infatti intenzionato a monetizzare la cessione dell’argentino, per il quale si aprirebbero due porte. Una porta al ritorno al River Plate, club in cui, come riferito dal padre a più riprese, il numero 21 vorrebbe chiudere la carriera. L’altra, invece, si chiama Mls, dove ad attendere il bomber ci sono i Los Angeles Galaxy.

