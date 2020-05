Higuain è tornato a Torino

TORINO – Il caso Higuain potrebbe essere giunto ad una conclusione, almeno per il momento. Dopo le tante polemiche, il ‘Pipa’ è tornato a Torino. Il volo, che lo ha riportato in Italia da Las Palmas, è arrivato all’aeroporto di Caselle alle 16:04. All’uscita dallo scalo torinese nessun giornalista è riuscito a intercettare Higuain, che ha aggirato i media uscendo in macchina da un’uscita secondaria. Gonzalo Higuain ora verrà sottoposto ad ulteriori 14 giorni di quarantena, come da protocollo, poi potrà tornare ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<