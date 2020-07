Higuain, è sfida tra due club di MLS

TORINO- Per Gonzalo Higuain potrebbe essere stata questa l’ultima stagione in maglia bianconera. La Juventus, non cinvinta in pieno dalle sue prestazioni, sarebbe infatti intenzionata a salutare definitivamente il Pipita, per il quale si profila uno scontro tra due club di MLS: DC United e Los Angeles Galaxy. Come riportato da Tuttosport, il passaggio negli USA potrebbe essere favorito dalla presenza di Federico, fratello del numero 21 e centrocampista del DC United.

