Higuain come Ibra: potrebbe saltare la quarantena

TORINO – Dopo le numerosissime voci e qualche polemica, il caso Higuain sembrava essere parzialmente rientrato. Solo in parte, infatti, perché l’argentino ora potrebbe tornare a far discutere. Stando a quanto riferisce Tuttosport, Higuain potrebbe saltare i 14 giorni di isolamento a cui dovrebbe sottoporsi dopo il rientro dall’Argentina. Il ‘Pipa, come già fatto da Ibrahimovic, potrebbe sottoporsi a due tamponi nel giro di due giorni, e risultando negativo potrebbe inziare gli allenamenti insieme ai compagni già nel corso della prossima settimana.